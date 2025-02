Canto d’Acqua: la poesia di Francesca Totaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18, presso la libreria Ubik di Modena (via dei Tintori 22), la poetessa modenese Francesca Totaro presenta la sua raccolta di poesie Canto d’Acqua (Bertoni Editore). Dialoga con l’autrice Corrado Roscelli.

Francesca Totaro (Bologna, 1968), diploma di maturità linguistica, ha vissuto e lavorato a Londra, laureata in Giurisprudenza, lavora in contesti aziendali moderni, aperti e di respiro prevalentemente internazionale e in ambito pubblico.

La sua poesia Marzia nel luglio 2024 è stata premiata nell’ambito del concorso nazionale “Poesia in corso” e altri suoi componimenti sono apparsi in antologie poetiche edite da Bertoni Editore. Ospite al Salone del Libro di Torino 2024, ha ricevuto menzioni e riconoscimenti in vari concorsi, tra cui il Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” e il Festival “Poesia Trasimeno”. Nel novembre 2024 pubblica la sua prima raccolta intitolata “Canto d’acqua” curata da Bruno Mohorovich per Bertoni Editore.

In Canto d’Acqua, la poetessa esplora emozioni intense, alternando malinconia, nostalgia e speranza. Ogni componimento è uno sguardo introspettivo che trasforma le emozioni in poesia con uno stile coinvolgente. Questa raccolta non è solo un insieme di poesie, ma un viaggio nell’animo umano, un invito a ritrovarsi attraverso la parola scritta.