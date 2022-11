Carlo d'Asburgo-Este: Imperatore, Duca e Beato

Il 19 novembre alle 16 si terrà presso l'Abbazia di San Pietro di Modena un convegno dal titolo 'Carlo d'Asburgo-Este. L'Imperatore, il Duca, il Beato', organizzato dalla Delegazione 'Francesco V' del movimento internazionale Croce Reale - Rinnovamento nella Tradizione e patrocinato dalle associazioni Alleanza Cattolica, Identità Europea e Terra & Identità.



'Scopo di tale evento è quello di inquadrare la figura dell'ultimo Imperatore d'Austria da una triplice prospettiva: la sua azione politica finalizzata al conseguimento della pace in un'Europa martoriata dalla Prima Guerra Mondiale; la sua pietà religiosa che nel 2004 gli valse la proclamazione a Beato della Chiesa Cattolica; il legame suo e di sua moglie l'Imperatrice Zita con la città di Modena e con le terre estensi (di cui fu Duca de iure)' - spiegano gli organizzatori.

I relatori saranno il professor Adolfo Morganti, la dottoressa Elena Bianchini Braglia e il dottor Massimo Martinucci. Il convegno sarà preceduto da una Messa in suffragio del Duca Francesco V con memoria liturgica del Beato Carlo d'Asburgo-Este, la quale si terrà nella chiesa di San Vincenzo a Modena il 18 novembre alle 9.

