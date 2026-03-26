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Appennino sotto una bufera di neve

Appennino sotto una bufera di neve

Accumuli già dai 600 metri. Circolazione rallentata su Estense e Giardini. Segnalato anche forte vento

1 minuto di lettura

L'Appennino modenese si è risvegliato sotto una fitta coltre bianca, con la neve che ha raggiunto quote insolitamente basse, soprattutto per il mese di marzo, imbiancando già i primi rilievi e le zone collinari. La situazione presenta difficoltà dai 500 e i 600 metri, dove si registrano accumuli anche di 15 - 20 centimetri in alcuni punti più accentuati a causa delle forti folate di vento. Il paesaggio è di fatto tornato ad essere tipicamente invernale.
Si segnalano forti rallentamenti e disagi alla circolazione, in particolare lungo la Statale 12 dell'Abetone e del Brennero (Via Giardini) e sulla Nuova Estense, dove il traffico procede a passo d'uomo a causa del fondo stradale viscido e dei mezzi spazzaneve e spargisale in azione.
Le autorità raccomandano la massima prudenza e ricordano l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo per chiunque debba mettersi in viaggio verso l'alto Frignano.

 

Altri disagi alla circolazione ma per il forte vento erano già stati segnalati ieri sera in diverse strade della fascia collinare a seguito del distacco di rami di alberi caduti sulle strade

Nella foto, la situazione a Pavullo questa mattina. Nei riquadri i Carrai e il centro

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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