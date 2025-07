Castello di Montecuccolo, concerto in ricordo di Francesco Benozzo

Sabato 2 agosto alle 21, il Castello di Montecuccolo a Pavullo nel Frignano, apre le sue porte per onorare la vita e l’opera di Francesco Benozzo , prematuramente scomparso lo scorso 22 marzo. A dedicare canti e suoni alla sua memoria saranno Barbara Zanoni, con il concerto Dal Crepuscolo - canti nudi di mutamento, ed il gruppo musicale Kvonn, specializzato in musica tradizionale dalle Isole Faroer e dal Nord Europa.Barbara Zanoni, offre un programma per voce e tamburi a cornice che è un breve viaggio tra i canti di tradizione orale dell’Emilia, della Romagna, dell’area celtica e mediterranea. Barbara Zanoni, danzatrice-coreografa, autrice e compagna nell’arte e nella vita di Francesco Benozzo, con cui ha creato il progetto poetico-musicale e il CD “Sylvatica - canti sciamanici erranti”, divide il palcoscenico con il produttore del loro progetto, caro amico di lunga data e leader del gruppo Kvonn, Kristian Blak (pianoforte) come sempre accompagnato da Sharon Weiss (flauto), Mikael Blak (basso) e Rebekka Blak (violino).L’etichetta TUTL di Kristian Blak ha prodotto negli anni anche altri progetti di Francesco Benozzo ed è un riferimento internazionale per i musicisti di tradizione della Scandinavia. Il gruppo musicale Kvonn “ha sviluppato un ventoso stile, suo proprio.Il repertorio della band comprende musiche originali, musiche di tradizione scandinava e brani del compositore ottocentesco Jens Chr. Svabo”. Kvonn (“Angelica” in lingua faroese) ha suonato in importanti festival internazionali e conduce progetti educativi musicali in ambito scolastico e universitario.Presenta la serata Gianni Braglia di Terra e Identità, amico di lungo corso del poeta con cui negli anni spesso ha collaborato per presentazioni di libri, concerti e altri eventi culturali.L'evento si terrà sulla terrazza del castello oppure, in caso di mal tempo, nelle sale interne. L'ingresso è libero e gratuito.