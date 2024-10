Contaminazioni, a Euphonia arriva Davide Rondoni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’incontro, a ingresso gratuito e a partecipazione libera e aperta al pubblico, fa parte del micro festival Contaminazioni, organizzato da Euphonia (composto da una serie di rassegne musicali e di arti visive tenutosi nel mese di settembre), ed è patrocinato da Comune di Modena, Regione Emilia Romagna e da Modena City of Media Arts.L’evento di mercoledì, come tutto il micro festival Contaminazioni, si colloca all'interno di una serie di appuntamenti, destinati a indicare la possibilità, per ragazzi e studenti, di intraprendere in modo professionale lo svolgimento di discipline artistiche, da esercitarsi anche con quel carattere di multidisciplinarietà, che in questo periodo diventa sempre più coinvolgente e appassionante.

Euphonìa ETS è ente la cui mission é quella di restituire fiducia nella cultura come cardine della società ed elemento trainante dell’innovazione. La sede di Euphonia di Modena in via Staffette Partigiane è il risultato di un processo di riqualificazione urbana a base culturale, un luogo di aggregazione basato sulla pratica e la condivisione della musica e dell'arte come strumenti di crescita personale. Il soggetto centrale dell’attività di Euphonia è la persona umana, intesa come essere unico e irripetibile, da rispettare e valorizzare in tutti i suoi aspetti; l’obiettivo di ogni azione di Euphonia è la crescita integrale della persona, che può essere realizzato anche attraverso la musica e le produzioni artistiche, due elementi che hanno un valore fondamentale per la crescita, per l’educazione e per la dignità della convivenza umana, non solo dei ragazzi e degli studenti, ma anche degli adulti.



Davide Rondoni (Forlì’ 1964), è laureato in lettere all'Università di Bologna sotto la guida di Ezio Raimondi; è stato tra i fondatori del Centro di Poesia Contemporanea dell’Univeristà di Bologna; tiene corsi di poesia e master di traduzione e dirige 'Passaggi poetici' centro per 'la traduzione tra lingue linguaggi generazioni' presso Fusp - Rimini. Ha fondato e dirige la rivista clanDestino; è opinionista di Avvenire ed è stato critico letterario nel supplemento domenicale de Il Sole24Ore; dirige la collana “I Passatori - Contrabbando di poesia” per Carta Canta Editore. Collabora con San Marino TV, RAI, e TV2000. Nel 2018 ha ideato il progetto 'Infinito 200', in occasione del bicentenario della stesura de L’infinito di Giacomo Leopardi; nel 2019 ha vinto il Premio Montale Fuori di casa, nella sezione Poesia, con la motivazione di essere 'voce poetica [che] è il segno vivo di un'esperienza in cammino'. Dal giugno 2022 è presidente del Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo. Nel 2023 ha scritto e interpretato il documentario “Sacritalia” trasmesso su RaiDue, per la regia di Francesco Castellani. È stato nominato dal Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco D’Assisi, per il 2026.

Corrado Roscelli