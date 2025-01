Correggio: al via la rassegna Libri da Galera con Scaruffi e Bonacini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani, martedì 14 gennaio, prende il via 'Libri da Galera', una nuova serie di appuntamenti serali dedicati alla letteratura, alla musica e alla performance, ospitati presso il locale La Galera, in Corso Cavour a Correggio.L’inaugurazione della rassegna vedrà protagonista “Antazzardar”, uno spettacolo di letture musicate che unisce la penna visionaria dello scrittore Silvano Scaruffi, autore del recente Romanzo di Crinale, e le sonorità evocative di Nicola Bonacini, noto bassista che ha collaborato con artisti come Mara Redeghieri e Caravandeville.Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio surreale e poetico attraverso un Appennino selvaggio e anarchico, narrato tra suggestioni di frontiera e visioni di un mondo in deriva. L'evento è a cura del musicista Fabrizio Tavernelli.L’appuntamento è fissato per le ore 21. Un’occasione imperdibile per gli amanti della cultura, delle storie e delle atmosfere fuori dal comune.