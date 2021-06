Dams50, Raffaello: mito e percezione, dal 9 all'11 giugno in streaming

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue in streaming dal 9 all'11 giugno con 'Raffaello: mito e percezione', il convegno che indaga la percezione di Raffaello e l’evoluzione del suo mito in rapporto ai processi storici e artistici, ma anche sociali, museologici, di conservazione e restauro.A 500 anni dalla morte del grande pittore urbinate (1483-1520), il convegno 'Raffaello: mito e percezione' si inserisce tra le manifestazioni che festeggiano i 50 anni dalla creazione del DAMS all’Università di Bologna. Promosso da: Dipartimento delle Arti - Università di Bologna e Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut. Comitato scientifico: Daniele Benati, Sonia Cavicchioli, Sandra Costa, Marzia Faietti, Alessandro Nova, Gerhard Wolf.Diretta streaming sulle pagine Facebook di DAMSLab/La Soffitta, del CdS DAMS e del CdLM in Arti Visive.Verrà dato spazio all’immediato ascendente di Raffaello sui suoi allievi, al fascino esercitato dalle sue opere ancora alla fine dell’Ottocento, alla scarsa fortuna critica dei primi decenni del XX secolo, al ruolo di diffusione formale delle stampe di traduzione e all’uso della fotografia e dei cataloghi illustrati. Come ad altri protagonisti del Rinascimento, a Raffaello è stato attribuito un ruolo importante nell’ambito della costruzione dell’identità nazionale post-unitaria, mentre la ricezione storica ne ha sottolineato l’apporto ai valori universali della pittura e più in generale dell’arte.