Drama Teatro, si riparte con 'Cinedanza' e 'La corsa di fuochi'

Il teatro Drama di Modena presenta un ricco programma stagionale che sfida la pandemia.

Si comincia con Cinedanza. A conclusione della call internazionale lanciata a maggio su FilmFreeway, che ha visto la partecipazione di 86 registi da più di venti paesi da tutto il mondo, torna il primo festival di videodanza in Emilia-Romagna, una pratica di film-making che è un dialogo tra il movimento degli interpreti e quello della videocamera. Un festival che fin dalle sue premesse ha voluto costruire una rete locale oltre che internazionale. Quest’anno infatti la Giuria Esperti sarà affiancata da una Giuria Young composta da ragazze e ragazzi under35 scelti tra gli studenti di FMAV (Fondazione Modena Arti Visive) e la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT. I film vincitori del concorso e quelli scelti dalla Giuria Young verranno proiettati nelle location dei partner di progetto: Supercinema Estivo, Circolo Ribalta e ViaEmiliaDocFest.

La corsa di fuochi. I nomi in cartellone, tanto per citarne alcuni, confermano ancora una volta la qualità delle proposte di La corsa di fuochi, alla sua ottava edizione. Patrizio Dall’Argine porta in scena uno spettacolo tratto da I negri di Jean Genet; Luca Stetur propone una rivisitazione di Macbeth; Gabriella Salvaterra riporta a Modena le suggestioni che furono di Enrique Vargas, padre nobile del teatro sensoriale con il nuovo spettacolo “Succede”, produzione Drama. Senza dimenticare il Teatro Delle Albe con il loro “Saluti da Brescello”. Appuntamento clou del cartellone sarà con il regista Claudio Morganti che confeziona una serata con Walter Siti e Piergiorgio Giacchè dedicata al cosiddetto voyeurismo televisivo, una conversazione immaginaria con Maria Filippi e Barbara D’Urso, icone indiscusse della tele platea. Infine la nuova produzione Drama: “Era meglio Cassius Clay”, prende avvio da testo e regia di Rita Frongia e vede all’opera Gianluca Balducci, Stefano Vercelli e Angela Antonini. La corsa di fuochi prevede quest’anno due novità all’insegna della sperimentazione di forme ibride di dialogo tra le comunità: la prima è il Diario critico, una sorta di ricerca “sul campo” tra l’artistico e l’antropologico, condotta da Enrico Pastore (regista, critico teatrale e collaboratore de “Il Pickwick”) che attraverso l’osservazione e il dialogo con il pubblico analizza l’interazione in tempo reale cogliendone la rilevanza emotiva e creativa degli spettatori.

Città e Città festival

Punto di arrivo e sintesi dell’attività di Drama sul territorio cittadino e nazionale, quattro giorni di apertura non-stop dalle 10 a mezzanotte con spettacoli, incontri e laboratori di compagnie professioniste provenienti da tutta Italia. Il festival sarà preceduto da un weekend dedicato al Mercato dei Pezzi Unici, primo mercato in Italia in cui si vendono le opere artigianali fatte da artisti del teatro (attori, attrici, registi, scenografi, drammaturghi). Sarà un mercato sui generis, pensato come azione performativa coordinata tra i 10 artisti ospiti.

Le attività del Drama Teatro sono sostenute da Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Modena, Comune di Modena, Coop Alleanza 3.0.