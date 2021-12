Drive In Story, intervista ad Enrico Valenti, il papà di Uan e Five

Anni 80, Milano da bere e avanguardia televisiva. Quanto di più distante dalla calma delle province emiliane, sia in quegli anni che in questi nostri ’20 di inizio millennio. Eppure, un pochino a quella spensieratezza e, nel caso dei bambini, a quella gioia, ha contribuito anche la rurale e gastronomica terra emiliana.Enrico Valenti è il papà di Uan, vero e proprio conduttore al pari dei suoi colleghi umani del contenitore per ragazzi Bim Bum Bam che per vent’anni è stato il programma di riferimento del settore: mentre nella Tv di Stato si alternavano programmi con nomi diversi e nelle tv locali nascevano cloni, la formula di Bim Bum Bam è rimasta invariata come il suo rosa protagonista per vent’anni.Uan è il più noto tra i figli di Enrico ma ci sono anche Five, Ambrogio, Four e tanti altri.Burattinaio, artista e uomo di cultura Enrico Valenti si gode la natura ma non certo stando fermo: qui nella terra di cui è originario ha deciso di passare parte dell’anno tra l’orto, i libri e la costruzione di personaggi storici e nuovi e come tutti i “mastri”, cerca di trasmettere la sua esperienza nei workshop che periodicamente tiene nel suo laboratorio.Scopriamo e ripercorriamo la sua carriera ma anche le sue influenze e considerazioni nell’esauriente intervista rilasciata per driveinstory.com'Possiamo dire di sì, essendo le mie origini radicate nell’Appennino Emiliano e Parmense, tanto quanto possiamo anche dire che nel genoma di Uan, e degli altri pupazzi del Gruppo 80, ci sono anche ascendenze sarde, visto che Kitty Perria, l’altra metà del Gruppo 80, è originaria dell’Isola'.'Da che io ricordi, a situazioni affollate e alla confusione dei rituali collettivi, anche aziendali, ho sempre preferito fare escursioni in luoghi isolati. Lo scoutismo e una infanzia spensierata fra le colline dell’Appennino Emiliano hanno rinforzato il mio interesse per la natura. Dopo tanti anni passati nel mondo dello spettacolo, fare laboratorio, finalmente libero da scadenze, in un luogo pieno di tranquillità e di pace è un vero privilegio'.'La mia è una formazione decisamente analogica es ebbene pensi di essere in grado di muovermi nel mondo dei nuovi media con un minimo di capacità, mi sono formato attraverso la lettura, che è decisamente un’altra grande passione. Leggere è un ottimo carburante per la mente ed il pensiero, è un passatempo piacevole, fonte di studio e formazione, generatore di pensiero e ispiratore di forme, insomma, leggere è importante e certamente aiuta nel processo creativo in termini di agilità di pensiero, va da sé che il pensiero deve essere personale e frutto di riflessione'.