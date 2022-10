E' morto Franco Gatti. I Ricchi e poveri: 'Un pezzo della nostra vita'

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto a 80 anni Franco Gatti, il famoso 'baffo' dei Ricchi e Poveri. Il cantante si è spento a Genova: da tempo si era allontanato dal gruppo, dopo l'improvvisa morte del figlio Alessio nel 2013 a soli 23 anni.Ad annunciare la scomparsa sono stati i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. 'È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco', dicono addolorati.Con più di 22 milioni di copie sono il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei Pooh. Negli anni settanta e ottanta diversi loro singoli hanno raggiunto la vetta delle classifiche italiane e internazionali; tra questi si citano La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei. Hanno rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest nel 1978 e partecipato a 12 Festival di Sanremo, riuscendo a vincere nel 1985 con la canzone Se m'innamoro.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.