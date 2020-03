E quindi uscimmo a riveder le stelle. Partecipa anche Burzacchini

Domani dalle 14 alle 22.45, sulla pagina Facebook Dantedì - Dagli Italiani nel mondo, trentaquattro italiani all'estero - da Friburgo a Toronto, da Belo Horizonte a Gerusalemme - leggeranno in diretta i 34 canti dell'inferno, uno ogni quarto d'ora, da 'Nel mezzo del cammin...' fino a '...riveder le stelle'.

'Siamo trentaquattro Italiani all'estero, due volte preoccupati in questo tempo spettrale. Preoccupati per le nostre famiglie e i nostri amici in Italia e preoccupati per le comunità con cui viviamo. Vogliamo farci compagnia e fare compagnia ai nostri connazionali, leggendo i trentaquattro canti dell'Inferno, domenica 29 marzo, dalle 14:00 alle 22:30, qualche giorno dopo il Dantedì. Non siamo attori né lettori professionisti, ma vogliamo leggere assieme la prima parte del viaggio del Poeta fiorentino, che tanto ha influenzato la cultura italiana ed europea. Un viaggio per tutti noi, nelle nostre case, in questo tempo surreale, preparandoci a riveder le stelle'.



Parteciperà alla iniziativa anche il modenese presidente Amo Andrea Burzacchini.