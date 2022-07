Festival Epicureo 2022: a Senigallia torna in scena la filosofia

“Fare il domani migliore dell’oggi” è il tema della quarta edizione del Festival Epicureo 2022, che quest’anno si terrà da giovedì 21 luglio a sabato 23 luglio a Senigallia. Il palco di piazza Garibaldi si riempirà dello spirito della Sentenza Vaticana 48 di Epicuro: “Bisogna cercare di fare il domani migliore dell'oggi fino a che viaggiamo nella vita. Poi, arrivati alla fine della strada, ci allietiamo moderatamente”.Oltre dieci ospiti parleranno di filosofia, progresso scientifico e morale e futuro: ricercatori e professori da tutta Italia, ma anche da Parigi, Colonia e New York, saranno a Senigallia per un Festival all’insegna della divulgazione e del dibattito filosofico che interpreti con occhi diversi le vicende e la vita quotidiana, verso cui ci si rivolge con preoccupazione e timore.Non mancheranno momenti dedicati a chi ha concluso da poco il percorso universitario: venerdì 22 luglio verranno premiati i vincitori del premio Netoip 2022, Chiara Rover e Francesco Giulio Corsi, per la miglior tesi di Laurea su Epicuro. Per il terzo anno consecutivo l’operatore telefonico marchigiano Netoip offre un premio di 1.500 euro per la miglior tesi di laurea su Epicuro. Quest’anno, per la prima volta, sarà premiata anche la seconda tesi classificata con un ulteriore premio di 500 euro.Giovedì 21 luglio 202218:00 – 20:00Matteo Saudino - Essere Epicuro oggiGianluca Del Mastro – Il nome di Epicuro e degli epicureiFrancesca Faedi – Il progresso tecnologico e la scoperta di nuovi mondi: Terra 2.021:30 – 23:00Francesco Verde – Natura e progresso in LucrezioAristotele vs Epicuro: Dibattito filosofico degli studenti del Liceo PerticariVenerdì 22 luglio 202218:00 – 20:200Jürgen Hammerstaedt - Non è mai troppo tardi per occuparsi della filosofia. La vecchiaia vista dall’epicureo Diogene di EnoandaPhillip Mitsis ed Enrico Piergiacomi – Epicuro on the road? Il tempo del piacere nella filosofia epicureaPierre-Marie Morel – La politica epicurea, fra ottimismo e pessimismo21:30 – 23:30Concerto Arbitri Elegantiae e consegna Premio NetoipSabato 23 luglio 202218:00 – 20:00Marco Giammarchi – Dalla mitologia alla meccanica quantistica: una visione unitaria della conoscenzaGianluca Esposito – Più in alto, più forte, più veloce di oggi: sport ed epicureismoElena Irrera – Felicità, Natura e Amicizia in Aristotele21:30 – 23:00Emidio Spinelli vs Arianna Fermani, Modera Selene I.S. Brumana'La via della felicità passa per la virtù o per il piacere?'- Confronto tra il pensiero di Aristotele e di Epicuro