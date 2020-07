Festival Mundus 2020: stasera Rita Marcotulli e Danilo Rea a Mirandola

di questo grande capolavoro del cinema.



Stasera, sabato 11 luglio a Mirandola, un magico connubio cinema-musica: Rita Marcotulli e Danilo Rea musicheranno dal vivo con doppio pianoforte il capolavoro del cinema muto “Metropolis” diretto da Fritz Lang nel 1927. Il concerto avrà luogo presso il Parco di piazza Matteotti, inizio alle 21.30, biglietto d’ingresso al costo di 10.00 euro. In caso di maltempo, tutti i concerti si sposteranno all’Auditorium Levi Montalcini. Rita Marcotulli e Danilo Rea danno vita a una colonna sonora dalla sorprendente potenza e ritmo, tra citazioni, brani originali, sul filo della improvvisazione colta e popolare, ampliando grazie alle note grondanti di energia la visionarietà e l'aspetto robotico-elettrico-elettronicodi questo grande capolavoro del cinema.

Domenica 12 luglio, a Gorzano, Maranello un concerto che promette scintille: la band AljazZeera vs il noto rapper Frankie Hi Nrg Mc. Il concerto avrà luogo presso il Drive-in Arena Gremiole in via Gremiole 1 in località Gorzano, inizio alle 21.30. Una band diversamente jazz incontra un pioniere del rap. Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria. Frankie hi-nrg mc, voce; Manuel Pramotton, sassofoni; Luca Mangani, basso elettrico; Donato Stolfi, batteria.

Biglietto d’ingresso al costo di 10.00 euro ma c’è anche la promo famiglia: bimbi under 14 gratuiti se accompagnati da due o più adulti paganti. E’ possibile l’acquisto di più di 4 posti in una piazzola solo se appartenenti allo stesso gruppo familiare, conviventi o se appartenenti alle categorie non soggette al distanziamento interpersonale in base alle disposizioni vigenti. Altrimenti è d’obbligo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt all’interno dell’area assegnata. In caso di maltempo, ci si sposterà all’Auditorium Enzo Ferrari. Info telefono 0536 240.133 - 021.



Stefano Soranna