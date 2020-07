Festival Mundus, a Correggio domani arriva Lula Pena

Lula Pena è nata e cresciuta a Lisbona; questa artista a tutto tondo si appropria del fado per andare “oltre il fado” e consegnarlo al nuovo millennio nella sua disarmante semplicità e con la sensibilità poetica della nostra epoca. E’ una portoghese cosmopolita: una donna che ha conosciuto il mondo, plasmando parole e melodie, e autrice di tre dischi: “Phados” del 1998 - di cui rapidamente si sono perse le tracce - e “Troubadour” del 2010, dopo dodici anni di silenzio…Un enigma che accresce la sua fama, e che si irradia oltre il Portogallo. Il terzo album “Archive Pittoresco”, pubblicato da Crammed Discs, è stato premiato dal Giornale della Musica come Miglior Album di World Music nel 2017. Alcuni recensori dicono della voce di Lula Pena: “Da qualche parte tra Tom Waits e Leonard Cohen, ma femminile”. In ogni caso, si tratta di una voce unica nel panorama musicale di oggi, una bella voce profonda le cui ispirazioni sono molteplici e attraversano le frontiere: il fado di Lisbona, la morna capoverdiana, la canzone francese, la bossa nova brasiliana, il tango argentino, con atmosfere afro-arabe… Insomma, tutto ciò che suscita profonda sensibilità: con la voce e la chitarra, Lula Pena interpreta le emozioni e il silenzio.

Con il concerto di Lula Pena che si terrà domani, martedì 28 luglio, alle 21.15 nella splendida cornice del Cortile del Palazzo dei Principi a Correggio, prosegue la 25^ edizione del Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Teatro Asioli in corso Cavour, 9. Info e prenotazioni: telefono 0522 637813, mail info@teatroasioli.it

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.