Festival Mundus, in arrivo la Toscanini Next e Davide 'Boosta' Dileo

un omaggio alle indimenticabili colonne sonore dei film più famosi di, di cui nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita. Si intitola appuntoIn concerto,in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione. Orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, ma con un’impronta nazionale. Il suo è un percorso di Alta Formazione, fatto di teoria e pratica, con docenti d’eccellenza, che si fonde con l’attività concertistica. Suo intendimento è di portare la musica nelle piazze, nei teatri, nei luoghi della cultura e della memoria. Con lanasce il primo campus musicale che unisce l’Emilia, il, alla Romagna con laDue esempi di spazi riconvertiti, il complesso ex Salesiani di Faenza e la nuova casa della Toscanini, riqualificati e affidati allo sviluppo culturale della società.‘Un concerto passeggiato per pianoforti ed elettronica’. Questo il sottotitolo di(foto in alto) – fondatore e tastierista dei, musicista, produttore, Dj, scrittore, presentatore televisivo e radiofonico. Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come Boosta è qui per suonarcela di santa ragione. Un concerto passeggiato lungo i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del suo repertorio pianistico, fino ai pezzi in anteprima del nuovo disco. Boosta ha all’attivo sette album di studio (tre dischi di platino, 500mila copie vendute), tre cd live ed un’interminabile carriera dal vivo.

Biglietto d’ingresso per Boosta, 10.00 euro.

I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.



Stefano Soranna