Francesco I d'Este e la musica a Modena: doppio evento in città

Venerdì 21 febbraio, a Modena, l’Archivio di Stato di Modena, in collaborazione con Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense, presentano un doppio evento a ingresso libero: dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala conferenze dell’Archivio di Stato di Modena, Corso Cavour 21, si presenta la pubblicazione in due volumi dal titolo La «riputatione» del principe. Francesco I d'Este e la musica a Modena, a cura di Alessandra Chiarelli, edita da Fabrizio Serra editore, nell’ambito della rivista «Musicalia»; a seguire, alle ore 18.30 all’Istituto d’Arte Venturi, Sala delle Dame, via de’Servi 21, si tiene il concerto “Musica Soave e Rilucente per Modena Barocca. Marco Uccellini e Bellerofonte Castaldi”, con Matteo Rozzi, violino barocco, e Stefan Sandru, tiorba.

I due volumi raccontano il mecenatismo musicale del duca Francesco I d'Este (1629-1658), committente di musicisti quali Benedetto Ferrari e Marco Uccellini, ponendo in rilievo l'importanza culturale ed artistica della corte modenese in età barocca attraverso un attento esame dei carteggi dell'Archivio segreto estense.Saranno presenti la curatrice e gli autori, con interventi di Paolo Fabbri, professore emerito dell’Università di Ferrara, direttore scientifico del Centro Studi Donizettiani di Bergamo e presidente dell’edizione Nazionale delle Opere di Gaetano Donizetti, Riccardo Pallotti, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Modena, Paola Besutti, direttrice di < > e professoressa ordinaria di Musicologia e Storia della Musica presso l’Università di Teramo e Filippo Leoni della redazione rivista Musicalia (Fabrizio Serra editore).Con l’occasione sarà possibile visitare un’esposizione temporanea di documenti sul tema “Francesco I d’Este e la musica alla corte di Modena”.

L’evento è trasmesso anche in diretta attraverso il canale YouTube dell’Archivio di Stato di Modena.Siamo lieti di ospitare la presentazione di quest’opera, dall’alto profilo scientifico e culturale: la pubblicazione ospita saggi dei più importanti esperti della materia e, a partire dallo studio attento e scrupoloso delle fonti d’archivio, in particolare delle carte dell’Archivio Segreto estense, fa emergere tutta l’importanza ricoperta in ambito musicale europeo dalla corte degli Este nel periodo modenese - dichiara la direttrice dell’Archivio di Stato di Modena Lorenza Iannacci – La collaborazione con Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense, arricchisce e completa l’evento, consentendo di tracciare una linea di continuità tra i documenti e la musica, restituendo a tutta la comunità (non solo agli ‘addetti ai lavori’) la complessità e la bellezza del nostro patrimonio culturale.a cura di Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense, con Matteo Rozzi al violino barocco e Stefan Sandru alla tiorba, offre uno sguardo sulla musica barocca modenese, con brani di Marco Uccellini (Forlimopoli, ca. 1603 – 1680) e Bellerofonte Castaldi (Modena, ca. 1581 – 1649). Il primo ebbe un rapporto diretto con il duca Francesco I, e molte delle sue opere musicali furono scritte durante il suo servizio a Modena, scambiandosi anche misteriose lettere cifrate, conservate nell’Archivio Segreto Estense. Il secondo fu liutista, compositore innovativo e poeta. Dal carattere indipendente e anticonformista, si garantì un'esistenza libera e fuori dagli schemi, anche grazie alla protezione ducale.MATTEO ROZZI è diplomato in violino presso il Conservatorio di Parma, specializzato in violino barocco a Vicenza. Ha studiato con maestri di fama internazionale e si è esibito in importanti festival e istituzioni musicali, collaborando con artisti come Riccardo Muti e Sigiswald Kuijken. Ha inciso per Tactus, Urania Records e Brilliant Classics. È fondatore dell’ensemble Li Scolari Suonatori e docente di violino presso varie istituzioni musicali.STEFAN SANDRU è un chitarrista e liutista, diplomato con lode al Conservatorio di Bergamo e specializzato in interpretazione musicale a Parma. Ha studiato con maestri di rilievo come Stefano Grondona e Oscar Ghiglia e vinto numerosi concorsi. Attivo in ambito solistico e come continuista, ha partecipato a prestigiosi festival e accademie, collaborando con artisti come Antonio Greco e Sir John Eliot Gardiner.