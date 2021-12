Gli allievi di Raina Kabaivanska al Comunale: biglietti gratuiti

Ancora posti disponibili per il Concerto degli Auguri di giovedì 23 al Teatro Pavarotti-Freni. L’esibizione gratuita con l’Orchestra dell’Istituto Vecchi-Tonelli diretta da Paolo Andreoli chiude la Masterclass in Tecnica vocaleC’è ancora la possibilità di ritirare il biglietto per assistere al Concerto degli Auguri in programma giovedì 23 dicembre nell’ambito del programma di Modena Città del Belcanto 2021. Protagonisti dell’esibizione gratuita saranno gli allievi della Masterclass annuale in Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio che Raina Kabaivanska tiene all’Istituto Vecchi-Tonelli dal 2004.Ad esibirsi saranno Marily Santoro, Giuseppe Infantino, Victoria Pitts, Aleksandrina Mihaylova, Eleonora Filipponi, Chiara Mogini, Arianna Cimolin, Eva Kim Maggio, Andrea Barbato, Juneyeon Yoon e Donghyun Kim.L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle 20,30 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni con l’Orchestra dell’Istituto Vecchi-Tonelli diretta da Paolo Andreoli.“Sarà il concerto di Natale, lo faremo proprio il 23 per festeggiare insieme a questi interpreti, all’orchestra e al pubblico - spiega la Kabaivanska – con un repertorio tecnicamente impegnativo e di grande impatto”.Il programma spazia da Verdi a Donizetti, Bizet, Saint–Saëns e Puccini.L’ingresso è gratuito. I biglietti possono venire ritirati presso la biglietteria del Teatro mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19. Per accedere alla sala è previsto l’obbligo di mascherina e super green pass.