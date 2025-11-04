Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia: il giornalista modenese Vernole a Ferrara

I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia: il giornalista modenese Vernole a Ferrara

Con lui dialoga Lorenzo Maria Pacini, professore di Filosofia Politica e Geopolitica presso UniDolomiti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

'I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia': è questo il titolo dell'incontro che Ferrara Costituzionale promuove per la giornata di sabato 8 novembre alle 15.30 alla sala Ex Refettorio

di via Boccaleone 19 a Ferrara. Tra i relatori il giornalista modenese Stefano Vernole, vicepresidente del Cesem (Centro Studi Eurasia e Mediterraneo) autore di numerose pubblicazioni inerenti i Balcani e l’Estremo Oriente. Con lui Lorenzo Maria Pacini, professore di Filosofia Politica e Geopolitica presso UniDolomiti che si occupa principalmente di multipolarità, nuove teorie e sistemi politici, guerra ibrida e analisi strategica. Introduce e modera Alessandro Gulinati. Ingresso Libero a offerta libera. Prenotazione consigliata 3406494998

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Elogio della tracotanza: da Giuseppe Leonelli una sfida che diventa ricerca di sè

Elogio della tracotanza: da Giuseppe Leonelli una sfida che diventa ricerca di sè

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Modena ricorda Mimmo Jodice con la fotografia della Secchia rapita

Modena ricorda Mimmo Jodice con la fotografia della Secchia rapita

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon