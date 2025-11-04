I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia: il giornalista modenese Vernole a Ferrara

'I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia': è questo il titolo dell'incontro che Ferrara Costituzionale promuove per la giornata di sabato 8 novembre alle 15.30 alla sala Ex Refettorio

di via Boccaleone 19 a Ferrara. Tra i relatori il giornalista modenese Stefano Vernole, vicepresidente del Cesem (Centro Studi Eurasia e Mediterraneo) autore di numerose pubblicazioni inerenti i Balcani e l’Estremo Oriente. Con lui Lorenzo Maria Pacini, professore di Filosofia Politica e Geopolitica presso UniDolomiti che si occupa principalmente di multipolarità, nuove teorie e sistemi politici, guerra ibrida e analisi strategica. Introduce e modera Alessandro Gulinati. Ingresso Libero a offerta libera. Prenotazione consigliata 3406494998