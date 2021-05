Il pensiero di Antonio Rosmini in un libro curato da Fernando Bellelli

Si è tenuta il 25 maggio la presentazione del Volume di Antonio Rosmini, Filosofia della Politica, ed. Cantagalli, Siena 2021, a cura del modenese Fernando Bellelli, con nota editoriale di Raimondo Cubeddu, edizione in lingua corrente della celebre opera del pensatore Roveretano.Ha coordinato l’evento il professor Rocco Pezzimenti (Università LUMSA), e sono intervenuti il professor Raimondo Cubeddu (Università di Pisa Sant’Anna), la dottoressa Christiane Liermann Traniello (Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per il dialogo europeo), Padre Vito Nardin (Preposito generale dell’Istituto-Società della Carità-Rosminiani, successore del Beato Rosmini), il professor Michele Nicoletti (Università di Trento) e in conclusione il curatore dottor Fernando Bellelli (Università di Modena e Reggio Emilia). Coloro che sono intervenuti come relatori sono esponenti molto noti ed importanti della disciplina e del pensiero politico italiano e non solo, ed occupano ed hanno occupato ruoli molto significativi in svariate istituzioni di varia natura. Molto qualificata la partecipazione con la presenza di vari importanti studiosi di Rosmini e non solo, tra i quali i professori Fulvio De Giorgi e Francesco Traniello.A motivo delle difficoltà causate dal Covid, l'evento - che, se si fosse potuto svolgere in presenza, con ogni probabilità si sarebbe realizzato in uno dei luoghi istituzionali soliti, quali le adiacenze dei palazzi della Camera e del Senato - si è tenuto in modalità online presso la piattaforma Zoom del Cenacolo di Tommaso Moro, associazione culturale con sede in Roma, presieduta dal dottor Antonio Casu, direttore della Biblioteca della Camera dei Deputati del Parlamento italiano. Durante l’incontro - di cui è disponibile sul sito del Cenacolo la video-registrazione - i relatori hanno dialogato a più voci sulla filosofia della politica di Rosmini anche in riferimento a tematiche di attualità, convenendo sulla buona riuscita dell'evento e sulla necessità e preziosità di proseguire il confronto sull'autore e sugli argomenti trattati.