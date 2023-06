Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La mostra inaugura domani, venerdì 9 giugno alle 19, presso Hobo a Modena in via Carteria 104.La selezione di opere su carta con tecnica mista racconta il lato più astratto della sua produzione, nel quale volti umani si mimetizzano tra forme cromatiche quasi oniriche. Come in una vera Hobo Jungle, le contaminazioni sono all’ordine del giorno, e per questo in occasione della mostra, è nata una collaborazione tra Emiliano e Lola Love Studio Sartoriale. Il testo della mostra è questa volta affidato a Robert Kaltenhäuser, critico, curatore e autore di numerose pubblicazioni legate al mondo del writing.Properzi nasce a Bologna nel 1979, la sua spiccata connotazione espressionista, lo porta ad una rappresentazione grafica e pittorica della realtà e dell’immaginario, mediante una continua ricerca stilistica dei soggetti del tutto personale, ponendosi come obiettivo un forte impatto sia nei colori, sia nel tratto, che spesso diventano del tutto impercettibili, quasi inesistenti. Il writing ha rappresentato una parte importante del suo percorso d’artista ed è riconosciuto a livello nazionale come un innovatore del genere. Miscelando svariate tecniche, dallo spray alla pittura a rullo, ha realizzato opere murali originali che prendono come ispirazione diverse categorie di soggetti; da quelli del microcosmo naturale, alle periferie industriali abbandonate, fino a quelli più’ visionari ispirati al sogno.Stefano Soranna