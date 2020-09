Karima live, eleganza e talento per l'ultima data del Festival Mundus

Sabato 29 agosto 2020, gran finale per ilcon lo show diall'Auditorium Enzo Ferrari di. La voce della cantante di Livorno è sorprendente, non avevo ancora avuto il piacere di ascoltarla dal vivo, cercherò di rimediare in futuro. Un talento puro, accompagnata da tre bravissimi musicisti, in particolare l'intesa con il pianistaè una delle chiavi del successo della serata, entrambi in stato di grazia per l'occasione.

Jazz e bossa nova soprattutto, classe ed eleganza perfette per Karima che non mostra nessun timore reverenziale verso alcuno, forte della sua venerazione per mostri sacri come Ella Fitzgerald e Stevie Wonder, di anni di studio e jam sessions, concerti e ovviamente delle doti naturali. Oltre a Frassi, va detto che Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria sono grandissimi. Karima ha ovviamente omaggiato il suo padrino e maestro Burt Bacharach, un incontro che inevitabilmente le ha cambiato la vita e la carriera. Unica parentesi italiana, 'Anna verrà' di Pino Daniele. Confesso di non amare il cantautore napoletano, ma Karima non sbaglia nulla. Il pubblico inevitabilmente apprezza e impone il bis, ancora Stevie Wonder. Tutti incantati e ovazione finale. In futuro spero di ascoltare e apprezzare Karima live con brani suoi, una voce come la sua merita nuovi territori e sperimentazioni che sono sicuro saranno da pelle d'oca.

Anche questa edizione di Mundus ha rappresentato una vera boccata di ossigeno per gli amanti della buona musica, tanti bravissimi artisti, location perfette e spesso da scoprire, organizzazione impeccabile. ATER Fondazione è davvero una garanzia, Confesso che tornare ad ascoltare musica live dopo il lockdown è stata un'esperienza inconsueta e ha rappresentato una vera emozione. Alla prossima edizione!



