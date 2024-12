La Band Modenese 'La Quattro' Live a Radioattiva web

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sito web o scaricando la app “RadioAttiva Nonantola”. I giovani artisti si racconteranno e ci racconteranno delle loro esperienze musicali e personali.L’album Alter Ego si sviluppa come un “concept album” che esplora e riflette sulle scelte che ognuno dovrà compiere nel proprio percorso di vita sacrificando forse una parte di sé o cercando di far convivere tutte le proprie anime, qualsiasi strada sarà percorsa.

L’album di esordio descrive questa condizione di contrapposizione tra la costruzione di un percorso di vita rassicurante che ha come obiettivo il conseguimento di una professionalità spendibile sul mercato, e, all’opposto, l’anelito a seguire le proprie emozioni e passioni che portano verso una strada artistica, sicuramente più incerta, che si sviluppa il messaggio delle liriche contenute nel loro primo album.



Le liriche, composte da Delta, cantante di “La Quattro” sono allo stesso tempo profonde e fresche, lanciano punti di vista e quesiti sul tema importante della realizzazione di sé, ma non vogliono fornire alcun tipo di risposta. E’ piuttosto attraverso alcune fotografie di vita raccontate ad esempio nei brani “Gran Torino”, “Viale Alberati” e “Professore” che siamo invitati a riflettere su possibili interpretazioni delle diverse personalità presenti in ognuno di noi.



Dal punto di vista musicale “La Quattro” si propone come gruppo RAP con un’attenzione musicale però molto raffinata e ricercata che spazia su diversi generi sconfinando anche su sonorità jazz e blues. Varianti queste che rendono questo primo lavoro vario e piacevole, mai ripetitivo.

Un lavoro che vale la pena di ascoltare, quindi, questo esordio di Giacomo, Simone, Alessio, Alessandro, Andrea e Gionatan, in arte “La Quattro”, che ogni giorno seguono il loro sogno musicale più con il cuore che programmando la costruzione di una carriera artistica, come del resto è giusto che sia per ragazzi di poco più di 20 anni impegnati ogni giorno sui libri universitari. Giusto anche però lasciare le porte aperte alle passioni e non precludersi, al momento, il raggiungimento di ogni tipo di traguardo.