Giovani Taurasi, ricercatore e divulgatore storico ha pubblicato e curato numerosi libri di storia locale e nazionale, realizzato mostre, podcast e spettacoli sul Novecento. L’inganno del secolo è il suo primo romanzo. Si tratta di un giallo storico che si sviluppa in epoche e paesi diversi tra Otto e Novecento.Un ricercatore si imbatte in un documento riservato e da storico ricostruisce avvenimenti realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e quella di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo. Al capolavoro è particolarmente interessata un’organizzazione segreta attiva nella seconda metà del secolo scorso. L’indagine del narratore si muove sul confine tra ricerca storica e finzione, per raccontare attraverso un romanzo storie incredibilmente vere.