L'inganno del secolo: il romanzo di Giovanni Taurasi alla Feltrinelli

Venerdì 21 febbraio alle 18 la libreria Feltrinelli di via Cesare Battisti a Modena ospiterà la presentazione del romanzo storico di Giovanni Taurasi, 'L'inganno del secolo'. L'autore dialogherà con Mario Ventura.

Taurasi al suo primo romanzo racconta la vicenda di un ricercatore che si imbatte in un documento riservato e - da storico - ricostruisce gli avvenimenti citati realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo. Al capolavoro è particolarmente interessata un’organizzazione segreta attiva nella seconda metà del secolo scorso. L’indagine del narratore si muove sul confine tra ricerca storica e finzione, per raccontare attraverso un romanzo una storia vera.