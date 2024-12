Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’ingresso è libero con posto assegnato. I biglietti sono in distribuzione presso la biglietteria del Teatro Comunale a partire dal 7 dicembre.Il programma presenta un vasto repertorio di brani d’opera, in cui, accanto agli allievi della Masterclass Miyoung Lee, Marta Lazzaro, Hae Kang, Maria Salvini, Norma Sereni, Toni Nezic, Maria Francesca Rossi, Donghyun Kim, Baia Saganelidze, Iolanda Massimo e Giuseppe Michelangelo Infantino, si esibiranno Vittoria Yeo e Veronica Simeoni, ex allieve di Raina Kabaivanska e acclamate interpreti di fama internazionale.