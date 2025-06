Motori fenomenali: oltre 10mila persona hanno visitato la mostra a Modena

Grande successo per la mostra “Motori fenomenali- le corse automobilistiche a Modena dal 1920 al 1970, nei quadri di Alessandro Rasponi” che ha chiuso, dopo 18 giorni di apertura, con un numero di visitatori davvero importante: 10.034 persone hanno ammirato l’allestimento che ha ottenuto anche un ottimo riscontro sui media locali e nazionali.

La mostra è stata inaugurata il 4 luglio alla presenza delle autorità cittadine e regionali, di numerosi rappresentanti del mondo dell’arte, dell’imprenditoria, dello sport e dai rappresentanti del Motor Valley Fest. Nella stessa giornata, una conversazione, condotta da Ettore Tazzioli, ha avuto come protagonisti gli ingegneri Giampaolo Dallara e Piero Ferrari ed Ermanno Cozza (già meccanico Maserati).

L’esposizione è stata aperta durante il Motor Valley Fest, ed ha poi proseguito fino al 22 giugno ad accogliere numerosi visitatori, modenesi e turisti.

Nei giorni di apertura della mostra, il pubblico ha potuto ammirare , oltre ai quadri di Rasponi, i modellini di auto in ceramica realizzati dagli allievi della classe 4B della sezione di ceramica dell’Istituto Venturi, e una serie di emozionanti documenti provenienti dalla collezione di Don Sergio Mantovani, “il cappellano dei piloti”.Molto apprezzato il documentario del regista e videomaker Fabio Fasulo, che ripercorreva le grandi corse automobilistiche che si svolgevano a Modena .

L’allestimento, elegante e di grande impatto emotivo, ha riscosso particolare successo tra i visitatori che hanno sottolineato, nell’apposito libro delle firme, la grande emozione nel poter rivivere i tempi d’oro dell’automobilismo nella nostra città.