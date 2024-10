Museo della musica, Good vibrations: il racconto del '900

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

É in particolare la proposta della musica live, dal vivo, oltre ai racconti partecipati e molto coinvolgenti dei “narratori”, a fare grande presa sul pubblico, che oltre che numeroso si distingue per la trasversalità generazionale. Una occasione di svago e approfondimento insieme, una possibilità per allargare le proprie conoscenze musicali proposta in modo da arrivare a giovani e meno giovani grazie alla condivisione emozionale dei racconti fatti dai narratori. Sempre a proposito di emozioni, interessante è la lettura/interpretazione dei brani filtrata dalle emozioni e dalle esperienze dei musicisti sul palco. Da segnalare l’opportunità di conoscere le realtà musicali selezionate per questa rassegna, grazie alla proposta, in apertura e chiusura, di loro pezzi.

La rassegna, organizzata dal Museo della Musica e dall’Associazione Rapsodia, vede la direzione artistica di Emiliano Visconti, che nella selezione e preparazione delle band si è avvalso della preziosa collaborazione di Riccardo Negrelli.





Sul palco il 5 ottobre: i Jack Belly (Giacomo Panza, Gabriele Scopa).

Sul palco del 12 ottobre: i Nebhos (Gabriele Scopa, Salvatore Vitale e Antonio Marotta) affiancati da Val d'Ark, cantante, performer, scrittrice voce e e synth nel duo DEHARS e Perisco Fiorente

La rassegna continua fino all’8 novembre e il prossimo appuntamento in cartellone è sabato 19 ottobre alle 17:30 e dedicato a “Visioni a 33 giri - Pink Floyd: The Dark Side of the Moon” che vedrà Fabio Zuffanti nelle vesti del “narratore” mentre sul palco si esibiranno i Marble House (Giacomo Carrera, Daniele Postpischl, Matteo Malacarne e Leonardo Tommasini).

I biglietti (6 euro interi e 5 euro ridotti) sono acquistabili sia online che direttamente alla biglietteria del museo.

Il programma completo si trova al seguente link.

Letizia Rostagno

