Musica, Nicoletta Mantovani fonda l'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti

Dopo il concerto anteprima dello dicembre a Bologna, è stata annunciata questa mattina la nascita dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un progetto artistico per onorare l'eredità umana e artistica del Maestro modenese. L'annuncio è stato fatto negli spazi della Casa Museo Pavarotti, a Modena, da Nicoletta Mantovani, Presidente della Fondazione e dal direttore musicale e artistico Matteo Parmeggiani. L'Orchestra nasce con l'intento di dare nuova voce all'idea di musica senza confini che Luciano Pavarotti ha incarnato e promosso in tutto il mondo.

'L'orchestra - ha spiegato Parmeggiani - sarà un organismo vivo in continua evoluzione, composto da un organico flessibile di professionisti, il cui numero può variare da un minimo di 20 a un massimo di più di 70 elementi, secondo i repertori affrontati, spesso multidisciplinari'.

Il complesso sinfonico, che rappresenta un'estensione viva della Fondazione Pavarotti, è già impegnata in importanti collaborazioni come il Festival Respighi di Bologna, dove debutterà il prossimo 8 giugno, e l'Accademia Chigiana di Siena dove sarà impegnata nei corsi direzione d'orchestra dal 21 luglio al 2 agosto per poi trasferirsi a San Gimignano per un concerto diretto il 5 agosto da Luciano Acocella. Il 26 giugno, invece, l'ensemble suonerà proprio alla Casa Museo Pavarotti, con un programma dedicato alle grandi colonne sonore del cinema.Sarà inoltre protagonista, come già annunciato, delle iniziative per i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti, tra cui il grande evento Pavarotti 90 - L'uomo che emozionò il mondo, che si terrà il 30 settembre prossimo all'Arena di Verona con la partecipazione di Plácido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, Laura Pausini e molti altri artisti.'Questo progetto nasce dal desiderio di continuare a promuovere il talento, la passione e l'eccellenza artistica che hanno sempre guidato la vita e la carriera di Luciano - ha detto Nicoletta Mantovani -: una nuova orchestra rappresenta un'opportunità concreta per i musicisti di continuare a crescere professionalmente, di confrontarsi con grandi maestri e di portare la musica nei teatri, nei Festival, nelle piazze e ovunque possa arrivare la bellezza. Luciano credeva fermamente nella condivisione del sapere e nell'accessibilità dell'arte a tutti. Questa orchestra è un passo in più in quella direzione, nell'intento di contribuire ad una cultura viva, inclusiva e capace di unire le persone attraverso il linguaggio universale della musica. Dedichiamo questo progetto a Luciano, con l'impegno e l'entusiasmo che sempre continua ad ispirarci'.