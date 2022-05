Mykons, la modenese SaraI debutta col primo singolo

“Mykonos”. E' questo il titolo del primo singolo di SaraI, giovane cantante modenese che si è fatta notare sul web grazie a una serie di video con interessanti cover di artisti italiani come Mina o Arisa e star internazionali come Lady Gaga, Jesse J. e Adele.Il brano, che esce su tutte le piattaforme digitali , nasce dal racconto del suo recente viaggio in solitaria nella bellissima isola greca di Mykonos.Il testo di “Mykonos”, che ricorda l’importanza di non farsi mai scappare le occasioni che il caso ci presenta, è stato scritto da SaraI con la collaborazione dei cantautori Marco Conte e Barbara Gobbi. Emanuele Sciarra ha curato arrangiamenti, mix e mastering.Sara Iorio, aka SaraI, coltiva la sua passione per la musica e il canto fin da quando era una bambina.e, con il suo aiuto, trova e sviluppa la sua personale direzione vocale. In questi anni, si mette in gioco partecipando a molteplici concorsi, riuscendo a raggiungere sempre le fasi finali e vincendone alcuni, sempre con cover di artisti italiani e internazionali.Crea un canale YouTube dove pubblica periodicamente video di cover italiane e internazionali.