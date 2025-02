Nonantola, Algoritmo Infernale ospite presso gli Studi di Radioattiva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 22.05 la band modenese “Algoritmo Infernale” è stata ospite presso gli Studi di Radioattiva Nonantola all’interno del format Bad Company Rock Music, per una intervista e un live musicale radiofonico che ha compreso l’inedito “Il Vuoto”; entro il 21 febbraio è prevista l’uscita del primo EP musicale dal titolo “8Bit” il cui nome nasce dal numero di tracce che la band ha deciso di inserire nel lavo d’esordio.

Gli “Algoritmo Infernale” si formano nel maggio del 2024 da una idea di “1(Uno)” e “Malware”; la band offre musica “underground” potente e dalle tematiche impegnate, profonde, complesse, con una formazione flessibile in grado di adattarsi ad ogni situazione.

I componenti della band, “1(UNO)” _ voce, “0(ZERO)” _ Dj/voce, “404” _ sampler/percussioni/cori, “MALWARE” _ batterie, “GLITCH” _ bassi, “VIRUS” _ chitarre, si presentano al pubblico utilizzando maschere che mischiano uno stile orrorifico ad un tocco di comicità, tipica degli esponenti del gruppo.Gli “Algoritmo Infernale” utilizzano pseudonimi legati al mondo dell’informatica per celare la propria identità, avendo il progetto l’intento di mantenere la riservatezza della formazione per quanto riguarda la loro vita privata.Oltre al prossimo EP “8Bit” che in seguito verrà completato con ulteriori 8 tracce per formare l’album “16Bit”, vi sono nel cassetto altri pezzi pronti per la realizzazione di un ulteriore lavoro; di questi ragazzi ne sentiremo parlare ed il suggerimento è un ascolto “live” per apprezzare in pieno l’energia e la potenza che sono in grado di trasmettere.