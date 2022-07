Porridge Radio e Nothing sul palco di Arti Vive Festival di Soliera

Porridge Radio e Nothing sono le band protagoniste della giornata di oggi ad Arti Vive Festival, tra Brighton (UK) e Pennsylvania (USA). Il cantautore cesenate Sandri e il misterioso collettivo M A C K saranno anch’essi protagonisti: il primo in apertura alla combo Nothing e Porridge Radio, i secondi per un imperdibile Dopofestival ad Arci Dude, presso Habitat. L’ultimo disco “Every Bad”, uscito nel 2020, ha piazzato i Porridge Radio sul palcoscenico internazionale, dando loro il risalto che meritavano: con soli due album all’attivo, la band di Brighton ha saputo conquistare i cuori di tantissimi amanti della musica suonata con le chitarre. Ora la formazione a quattro è pronta a tornare, con il nuovo LP “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky”, che presenteranno proprio sul palco a Soliera, a partire dalle 22. Prima, alle 21 sul palco di Arti Vive Festival saliranno i Nothing, la band di Domenic Palermo, esploratore indomito delle sonorità shoegaze, post-hardcore e dream-pop. I quattro lp all’attivo hanno reso i Nothing una delle band di culto del panorama internazionale.