Processione del Cristo Pellegrino: XXV edizione

Anche quest'anno l'associazione culturale RelArte di Modena con il Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Modena in collaborazione coi nuclei di Lucca e Pistoia, ha organizzato la XXV edizione della Processione del Cristo Pellegrino sui percorsi dell'Appennino. Come di tradizione da alcuni anni la Processione si svolgerà in concomitanza con la suggestiva cerimonia del Cambio della Croce a San Pellegrino in Alpe l'1 agosto. Quest'anno per motivi legati all'emergenza Covid, la Processione si svolgerà sul breve cammino che va dal Passo delle Radici a San Pellegrino in Alpe (partenza alle ore 9). Lì il Cristo Pellegrino si unirà alla Cerimonia del Cambio della Croce e parteciperà alla Santa Messa alle ore 11 concelebrata dall'Arcivescovo di Modena S.E. Erio Castellucci, dall'Arcivescovo di Lucca S.E. Paolo Giulietti e dal Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli.