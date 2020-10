Raimondo torna al suo castello: a Pavullo sabato evento dedicato a lui

La Storia è protagonista questo fine settimana a Pavullo nel Frignano nella splendida cornice del Castello di Montecuccolo, dove l’associazione “Terra & Identità” da circa un mese ha intrapreso la nuova gestione della rocca, tesa al rilancio turistico e alla valorizzazione storica di questa eccellenza del nostro territorio in un quadro di eventi culturali legati al circuito delle terre estensi. In collaborazione con l’associazione “Il Frignano dei Montecuccoli” si prepara dunque non il ricordo, ma un vero e proprio “ritorno” di Raimondo Montecuccoli nel suo Castello!

In occasione del 340°esimo anniversario della morte del grande militare e letterato (16 ottobre 1680-2020) l'associazione presenterà l'ambizioso progetto che prevede la realizzazione di una collaborazione tra musei di 5 nazioni europee: Italia, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia al fine di creare una rete turistica e di scambio culturale ed enogastronomico attraverso la figura di Raimondo Montecuccoli cittadino dell’Europa del Seicento, che per il valore di militare e di letterato può essere considerato uno dei “padri” dell’Europa, nonché teorizzatore dell’idea di un esercito europeo, di cui la battaglia della Raab del 1664 non a caso è stata definita “une bataille européenne” primo inedito esempio di alleanza militare unitaria tra le nazioni del continente. La Guerra dei Trent’anni lo vede in Germania, Polonia e Paesi Bassi; in Svezia compì il suo capolavoro diplomatico, la conversione della Regina Cristina; i suoi avversari furono la Turchia allora Impero Ottomano e la Francia del Re Sole Luigi XIV°.

L’evento si terrà sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16:00 presso il Castello di Montecuccolo a Pavullo nel Frignano. Si compone di una visita guidata del Castello a cura del Prof. Andrea Pini e della proiezione della presentazione del progetto europeo a cura di Alessio Bononcini.

La partecipazione, onde anche limitare il numero di partecipanti nel rispetto delle norme vigenti, è su prenotazione, i partecipanti verranno divisi in due piccoli gruppi, il primo vedrà la proiezione e il secondo farà la visita guidata, scambiandosi poi al termine.

E' possibile prenotarsi scrivendo una e-mail a info@terraeidentita.it o scrivendo/telefonando ai numeri 3477512551 o 3898348934.