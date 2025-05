Revol Experience Festival, riparte l’estate modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Torna a Modena il Revol Experience Festival, meglio conosciuto come REF25, l’appuntamento che inaugura l’estate modenese celebrando la musica dal vivo, la creatività indipendente e la socialità. Organizzato dal collettivo Revol Wave Orchestra, parte della famiglia dell’Associazione Godot, il festival animerà il Parco XXII Aprile nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, offrendo un’esperienza culturale libera, gratuita e aperta a tutti.

Nato spontaneamente quattro anni fa, il festival è cresciuto fino a diventare il momento più importante dell’anno per il collettivo RWO, come manifestazione perfetta della missione di Revol Wave Orchestra: restituire alla musica dal vivo lo spazio e la dignità che merita, creando occasioni accessibili per ascoltare, incontrarsi e condividere. Un progetto che vive grazie all’energia dei volontari, al supporto della comunità e alla collaborazione con tante realtà del territorio.

Anche quest’anno, il cuore pulsante del festival sarà la musica dal vivo, con una line-up ricca e variegata che attraversa generi, atmosfere e generazioni. Sabato sera si alterneranno sul palco le sonorità potenti e dirette dei Bad Rising, l’energia heavy dei Lythora, le suggestioni psichedeliche dei Moai e il sound granitico e oscuro dei Selva Oscura. Domenica sarà invece la volta della cantautrice Pellegatta, delle narrazioni intime di Panca, della sperimentazione elettronica e jazz degli Elettrotubi, fino a chiudere con l’eclettismo sonoro di Davide Amati.Attorno alla musica si snoda un piccolo mondo fatto di incontri, laboratori e artigianato. Oltre agli stand a cura di RWO – tra cui uno swap di vestiti e libri, uno spazio per la pittura libera e un info point – il parco ospiterà mercatini, illustratori, designer, autoproduzioni e collettivi locali, con una programmazione che varia tra sabato e domenica. Tra i nomi presenti: Dora Dischi, Clay Lume, Alice’s Wonderland, Green Bangs, Human Maple, Duende, Hyldeborg, Legambiente e moltə altrə.Non mancheranno naturalmente cibo e bevande e con un piccolo contributo di 2 euro per il bicchiere riutilizzabile (da aggiungere alla prima consumazione), si potrà sostenere concretamente il festival e godersi le serate con responsabilità ambientale. La parte gastronomica sarà invece curata da Spazio Lòdola, partner del festival, con tre proposte di menù fusion con opzioni vegane e vegetariane. Un’occasione anche per scoprire le attività di questo spazio sociale, che unisce cucina e impegno culturale.