'Rinascimento' ferrarese: un successo la riapertura di Palazzo dei Diamanti

Con gli oltre 1.300 visitatori che tra sabato e domenica hanno fatto visita alla nuova mostra “Rinascimento” di palazzo Diamanti, che ne ha segnato la riapertura post lavori, salgono a circa 4.500 le presenze complessive nei musei civici e alle mostre di Ferrara nell’intero fine settimana (da venerdì 17 a domenica 19 febbraio). Inoltre, il dato dei 1.300 (1.304 per la precisione) che tra sabato e domenica hanno affollato palazzo Diamanti è quasi tre volte quello registrato nei primi due giorni dell’ultima mostra pre-Covid: 'De Nittis e la rivoluzione dello sguardo', quando - tra domenica 1 dicembre e lunedì 2 dicembre 2019 - avevano popolato gli spazi espositivi 510 persone.



“La riapertura di palazzo Diamanti e la grande mostra sul Rinascimento a Ferrara si sono confermati, numeri alla mano, eventi attesissimi”, dice il sindaco Alan Fabbri, ringraziando “Vittorio Sgarbi per la straordinaria intuizione e per il lavoro realizzato dalla Fondazione Ferrara Arte nella riscoperta dei grandi autori del Rinascimento ferrarese, con opere da tutto il mondo'.



“L’attenzione rimane alta e le iniziative di promozione dell’evento e della riapertura sono diverse, come, ad esempio, il videomapping che 'darà vita' alle facciate di palazzo Diamanti, dal 3 al 5 marzo, alla sera. Per l’occasione la mostra sarà visitabile fino alle 23”.Inoltre, nel corso del Carnevale estense promosso dal Comune, con la pro-loco, domenica 26 febbraio, al pomeriggio, sono previste visite guidate ai capolavori in esposizione. Nel complesso, oltre palazzo Diamanti, nell’ultimo weekend, a Ferrara: 1.894 persone sono entrate al Castello estense, 854 al museo Schifanoia, 203 al museo della Cattedrale, 139 alla Casa di Ludovico Ariosto, 107 a palazzo Bonacossi. Palazzo Bonacossi che celebra, attraverso le opere di 27 artisti - la figura di Vittorio Cini, ferrarese, imprenditore, filantropo, mecenate, di cui ricorre oggi l’anniversario della nascita (20 febbraio 1885): la mostra sarà aperta ancora questa settimana, per concludersi il 26 febbraio.