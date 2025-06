Savoniero di Palagano festival musicale per i trent’anni di Materiale Resistente

Nel 2025 l’Italia ricorda l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e la fine della Seconda guerra mondiale. Per l’occasione, l’associazione “Col Passo a Tempo di Chi Sa Ballare” rilancia l’eredità di Materiale Resistente 1945-1995, concerto-manifesto che il 25 aprile 1995 a Correggio risvegliò la memoria partigiana in musica. La IV edizione del festival omonimo andrà in scena sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 nel Parco Don Sante Bartolai di Savoniero di Palagano, cuore della Val Dragone, zona che nel 1944 fece parte della Libera Repubblica di Montefiorino.



Sabato 14 giugno. Dalle ore 17 si alterneranno sul palco le band e i musicisti che hanno partecipato alla storica edizione di Materiale Resistente del 1995. Sono confermati i Modena City Ramblers, Africa Unite Combo Session, Yo Yo Mundi, Gang, Luca Morino e Tatè Nsongan (Mau Mau), Giorgio Canali & Rossofuoco, Umberto Palazzo, Fabrizio Tavernelli (AFA) e Dish-is-Nein (ex Disciplinatha). Domenica 15 giugno, a partire dalla mattinata, la giornata sarà principalmente dedicata ad attività divulgative dedicate ai più piccoli, come un’area con giochi da tavolo a tema, uno spettacolo pensato appositamente per bambini e il campo didattico di rievocazione storica a tema partigiano. Sul palco, invece, dalle 14, si alterneranno formazioni della scena indipendente locale come Iosonomoka, Emiliano Mazzoni, Isabuma, La Brigata Lambrusco, Skandals marchio di fabbrica del nostro festival sin dalla prima edizione.

Stefano Soranna