Terre di vite e di sapori, a Bomporto degustazioni per una Rinascita

Torna la prossima settimana a Villa Cavazza di Bomporto l'evento 'Terre di vite e di sapori', giunto alla decima edizione.A caratterizzare questa nuova edizione – che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 ottobre – sarà il tema della Rinascita, inteso come volontà di lasciarci alle spalle un periodo difficile per tutti e come prospettiva positiva e costruttiva orientata ad un futuro più fluido. Un trait d’union che accomunerà i seminari, le degustazioni guidate, le mostre e le performances artistiche che animeranno le due giornate.Al centro di tutto i vignaioli, quest’anno circa centocinquanta provenienti da tutta Italia, che proporranno i loro vini in assaggio libero. L’offerta gastronomica sarà come di consueto dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso la presenza di alcuni food truck e banchetti con specialità emiliane posizionati nella corte esterna della villa.Tra i tanti appuntamenti da segnalare sabato 22 alle 14 il seminario a cura del professore Giovanni Dinelli “La biodiversità del frumento: oltre il concetto di grano antico”. E domenica 23 alle 09.30 l'incontro con Sandro Sangiorgi e Giacomo Buscioni sulle “Le fermentazioni spontanee”.Al link i dettagli su info e biglietti