Torna, anzi continua, il Teatro Blue Rose: iscrizioni aperte

Durante il lockdown ma non ha mai smesso di condurre corsi sia ai ragazzi che agli adulti e ora, dopo il lockdown, si appresta a riprendere la regolare attività, per la quale ha aperto le iscrizioni.



E' la scuola di Teatro Blue Rose diretta da Daniele Sirotti, attore, regista e formatore e propone Corsi di teatro di prosa presso il Teatro Tempio di Modena.

Il Teatro di prosa è quel teatro fatto di battute, copioni, dialoghi e specchio del reale e frequentare un laboratorio teatrale significa ritagliarsi un momento di gioco, di serissimo gioco a 'facciamo finta che...”, ma significa anche conoscere persone nuove, assecondare una inclinazione naturale o una passione, misurarsi in un contesto collettivo per superare atteggiamenti di timidezza, migliorare la capacità di memorizzazione, di interpretazione e di parlare in pubblico.

I corsi disponibili ripartiranno da settembre e sono rivolti ad adulti (I livello, senza esperienza), ragazzi dai 10 ai 14 anni (I e II livello a seconda che abbiano già frequentato un corso), ragazzi dai 14 ai 18 anni (corso I livello).

Le giornate di prova gratuita si terranno il 9 e 15 settembre ed è già possibile prenotare la propria presenza attraverso il form disponibile sul sito www.blueroseteatro.it

I corsi si terranno secondo le norme di prevenzione da COVID19 e se si dovessero profilare altri periodi di restrizioni della socialità, proseguiranno in videoconferenza.

“Non è stato semplice continuare a svolgere i corsi online durante il periodo di emergenza sanitaria, ma la motivazione in particolare dei ragazzi, è stata straordinaria e abbiamo continuato a preparare in videoconferenza uno spettacolo che manderemo in scena ad ottobre. E’ importante per noi operatori dello Spettacolo e della Cultura dare segnali di ripresa ed entusiasmo”, sottolinea Daniele Sirotti.

La Scuola Blu Rose comprende anche una “compagnia amatoriale stabile”, recentemente costituita, di cui fanno parte una ventina di attori non professionisti, che oltre ad una grande passione, hanno esperienza e competenze e diretti da Daniele Sirotti, proporranno durante l’anno spettacoli per il pubblico e le scuole.