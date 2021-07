Torna il cinema in piazza Roma

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, riproporre quest'anno, in Agosto, la rassegna “ Il Cinema in Piazza Roma”.La sede dell’Accademia Militare sarà nuovamente la location che farà da sfondo alle proiezioniQuesti i titoli proposti:• MARTEDÌ 10 AGOSTOStardustDiretto da Matthew Vaughn (ING 2007)Genere: avventura, fantasticoDurata: 130 minuti• MARTEDÌ 17 AGOSTOGreaseDiretto da Randal Kleiser (USA 1978)Genere: musicalDurata: 106 minuti• MARTEDÌ 24 AGOSTOIl grande passoDiretto da Antonio Padovan (ITA 2019)Genere: commediaDurata: 96 minuti• MARTEDÌ 31 AGOSTOLa gabbianella e il gattoDiretto da Enzo D’Alò (ITA 1998)Genere: animazioneDurata: 76 minutiA conclusione del film il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, la “la Lambruscolonga”'Per godersi le quattro serate seduti comodamente al proprio tavolo - afferma l'organizzazione di Modenamoremio - consigliamo di prenotare presso i locali della Piazza e di arrivare entro le ore 21, così da permettere l’ inizio delle proiezioni alle ore 21.15.Modenamoremio metterà a disposizione gratuitamente 200 sedute che potranno essere occupate liberamente fino ad esaurimento posti.'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.