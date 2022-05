Torna il Festival Mundus, da giugno la 27esima edizione

Mundus compie 27 anni, festeggia un traguardo così importante tra giugno e agosto, in piazze, chiostri, giardini e cortili di grande pregio con un totale di 18 concerti realizzati in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni comunali di Reggio Emilia, Modena, Casalgrande, Correggio, Scandiano e Carpi. Anche quest’anno, Mundus offre una proposta artistica di ampio raggio, spesso intrecciando diversi stili musicali: dal jazz nostrano e internazionale al pop, dalla musica popolare alla canzone d’autore, proponendo in cartellone diverse novità artistiche.Dal 25 giugno al 4 agosto si terrà la 27esima edizione.Si inizierà con il concerto di Noa, che celebra i suoi trent’anni di attività e si continuerà con la presenza di Frida Bollani Magoni e di sua madre Petra sullo stesso palcoscenico; il ritorno di Buena Vista Social Club; l’omaggio di Paolo Jannacci al papà Enzo; le speciali qualità di vocali di Sona Jobarteh e J.La 27esima edizione di Mundus si inaugura a Carpi il 25 giugno con NOA in “30th Anniversary tour”, in cui l’artista israeliana, accompagnata da un quartetto, celebra i 30 anni della sua straordinaria carriera internazionale.