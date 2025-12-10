Un documentario per ricordare Pier Vittorio Tondelli a 70 anni dalla nascita

Un documentario inedito per ricordare Pier Vittorio Tondelli, autore che tra la fine degli anni '70 e gli anni '80 ha raccontato volti e mutamenti dell'Emilia-Romagna, nell'anniversario dei 70 anni dalla nascita. Lo ha prodotto la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Der-Documentaristi Emilia-Romagna, Centro documentazione Tondelli, Comune di Correggio.
Un documentario che raccoglie testimonianze mai ascoltate, letture, ricordi e immagini nuove e di repertorio. Il titolo è 'Viva Tondelli, uno scrittore delle nostre parti', ed è stato ideato del giornalista dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Regione, Stefano Asprea, con la regia di Michael Petrolini. Il ricordo dello scrittore vive nelle parole emozionate di Alberto Bertoni, Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote, Massimo Zamboni, Giulio Tondelli e Giuliana Belelli. L'opera, della durata di 60 minuti, si inserisce tra le iniziative per celebrare Tondelli in programma tra Correggio, Bologna e Rimini. Dopo l'anteprima del 13 dicembre a Correggio, città natale dell'autore, il doc sarà a Bologna nel programma di febbraio 2026 del cinema Modernissimo e a Rimini del cinema Fulgor. Il documentario arriverà anche a Reggio Emilia, a gennaio, al cinema Rosebud. Le date sono in via di definizione.
'Questo documentario è un prezioso omaggio a uno scrittore unico che, pur nel respiro internazionale della sua opera, ha saputo narrare i tanti volti e mutamenti dell'Emilia e della Romagna, mantenendo sempre un legame forte con la sua terra e suoi protagonisti', ha sottolineato Allegni.
Letizia Rostagno
