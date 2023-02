Un modenese alla corte di Monaco

), storico ufficiale del Principato di Monaco, nominato Cavaliere dell'ordine dei Grimaldi dal Principe Ranieri III, che racconterà da un punto di vista privilegiato la Corte dei Grimaldi di Monaco, in cui ha lavorato come consulente, conoscendo la principessa Grace Kelly, il principe Ranieri III e ora il principe Alberto II.Il professore Leonardo Saviano, modenese, classe 1944, storico ufficiale del Principato di Monaco, vive a Nizza. E' commendatore della Stella d'Italia per i meriti culturali acquisiti all'estero e per aver contribuito al prestigio Italiani nel mondo.