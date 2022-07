Valter Mainetti e la Fondazione Sorgente Group festeggiano i 10 anni dello Spazio Espositivo Tritone

Valter Mainetti in veste di fondatore della Fondazione Sorgente Group e Presidente dello Spazio Espositivo Tritone festeggia i 10 anni dell’attività culturale. Le sensazioni che pervadono l’evento sono quelle di orgoglio e soddisfazione per un progetto capace di coinvolgere, nel corso degli anni, un’ampia fetta di spettatori.In questo spazio temporale diverse sono state le manifestazioni e gli eventi accolti con grande favore del pubblico, affascinato dalle finalità dello Spazio Espositivo Tritone, le quali sono state fin da subito quelle di promuovere e divulgare le informazioni relative al patrimonio artistico e culturale.Il merito va alla Fondazione Sorgente Group nata nel 2007 dalla passione e l'impegno di Valter Mainetti e della moglie Paola per valorizzare l’espressività artistica nonché la valorizzazione delle radici culturali. A seguito della formazione della Fondazione è sorto nel 2012 lo Spazio Espositivo Tritone che in questi 10 anni ha cercato di accrescere l’interesse nell’arte e nella cultura, ottenendo un successo impareggiabile.Lo Spazio Espositivo Tritone è posizionato al piano terra di un pregevole palazzo ubicato in via del Tritone 132, a Roma. La sua nascita corrisponde con l’allestimento espositivo riprodotto nel giugno del 2012 dal titolo evocativo “Un angolo di Art Nouveau a Roma”.L’allestimento museale voleva rendere omaggio, in quel contesto, al periodo storico corrispondente alla corrente artistica dell’Art Nouveau capace di ammodernare e trasformare il corredo urbanistico e architettonico della città di Roma.Proprio in quell’occasione, ovvero nel periodo antecedente l’apertura al pubblico dello Spazio Espositivo Tritone, lo stesso palazzo in stile Liberty che ospita il polo museale è stato coinvolto in un progetto di riqualificazione e di restauro così da ripristinare lo stato originale delle decorazioni e dei fregi presenti sia all’interno che all’esterno della struttura.L’evento diede inizio a una serie di manifestazioni espositive partendo proprio dal punto di innesto tra lo Spazio Espositivo Tritone e l’ambiente nel quale viene ospitato: la corrente artistica dell’Art Nouveau o Liberty, come dir si voglia.È bene sottolineare che lo stile Liberty corrisponde al nome dato in Italia alla corrente artistica francese dell’Art Nouveau, nata tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. La sua espressività è caratterizzata da una ricerca di elementi fioriti e un’eleganza decorativa.Lo Spazio Espositivo Tritone, dunque, non poteva che partire da questi presupposti presentando un’esposizione di arredi, oggetti, dipinti, sculture e mobilio inerenti allo stampo artistico dell’edificio stesso. Mentre la disposizione degli ambienti segue lo stile architettonico delle gallerie d’arte presenti a New York.In questo modo, la luce va a focalizzarsi sulle opere esposte grazie a una disposizione di ampio respiro, assente di barriere visive. Il progetto fu realizzato sotto la direzione artistica di Paola Mainetti, la quale ha fortemente voluto un’immagine speculare delle gallerie più famose al mondo.Nel corso degli anni lo Spazio Espositivo Tritone grazie al sostegno di Valter Mainetti e della moglie Paola ha potuto ospitare opere di eccellente fattura artistica come, per esempio, la realizzazione multimediale della scultura di origine greca dell’Athena Nike, fortemente voluta dalla signora Mainetti.Il progetto nacque per sensibilizzare la conoscenza di un’opera straordinaria, raccontando la statua attraverso racconti, immagini e sensazioni. Ancora oggi è acclamata dal pubblico segno che l’intenzione iniziale è stata pienamente centrata.Valter Mainetti sottolinea come siano state recepite, con un crescente interesse del pubblico, le varie presentazioni, i convegni e le mostre che hanno aderito agli eventi come “Musei in musica” e la “Notte dei musei” organizzati in varie occasioni dal Comune di Roma.Gli allestimenti non si sono fermati neanche in piena pandemia da Covid-19 in quanto lo Spazio Espositivo Tritone ha implementato la sua proposta divulgativa attraverso webinar, videoconferenze e iniziative multimediali.Ciò ha permesso di innalzare l'importanza della sede museale in maniera esponenziale, tanto da permettere alla Fondazione Sorgente Group di esporre le proprie opere acquistate nei musei di tutto il mondo. Tra questi figurano il Grand Palais di Parigi, il Metropolitan Museum di New York e il National Museum of Western Art di Tokyo. Un progetto nato per vincere e trionfare grazie alla passione e alla dedizione di Valter Mainetti e della moglie Paola.