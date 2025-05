Vignola, l'incredibile storia dei Gaznevada sul grande schermo

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi... Continua

Venerdì 23 maggio, alle 21, il Circolo Arci Ribalta di Vignola ospiterà la proiezione di “Going Underground”, il documentario di Lisa Bosi dedicato ai Gaznevada, il più importante gruppo punk/new wave italiano, nati nella Bologna creativa tra gli anni ’70 e ’80. “La storia dei Gaznevada è interessante perché travalica la musica. Dalla Bologna del movimento studentesco, del DAMS, di Eco, di Celati, di Pazienza, della Italian Records, si passa all’Italia dell’italo disco. Cambia tutto e il futuro sembra luccicante ma feroce per chi non si sente a suo agio nei nuovi abiti” (Lisa Bosi). L’appuntamento fa parte della rassegna Suner Cinema Edition. La proiezione sarà arricchita da un dialogo dal vivo esclusivo tra Oderso Rubini, storico produttore della band e Dhany Coraucci, scrittrice e speaker radiofonica. Un confronto tra chi ha vissuto da protagonista quell’epoca e chi oggi la rilegge con occhi appassionati. Stefano Soranna

