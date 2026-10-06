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Vignola, REFF Expanded: Freakbeat con Freak Antoni al Circolo Ribalta

Vignola, REFF Expanded: Freakbeat con Freak Antoni al Circolo Ribalta

Mercoledì 7 ottobre alle 21, proiezione del film di Luca Pastore

1 minuto di lettura

Mercoledì 7 ottobre 2026 alle 21, al Circolo Arci Ribalta, REFF Expanded presenta Freakbeat (2011) di Luca Pastore, con Freak Antoni. Al termine della proiezione, Fabrizio Grosoli dialogherà con il regista. Un road movie psichedelico e irriverente alla ricerca del “sacro Graal” del Grande Beat: il leggendario nastro perduto di una session tra Equipe 84 e Jimi Hendrix. Convinto della sua esistenza, Freak Antoni trascina la figlia Margherita a bordo di un vecchio furgone Volkswagen, in un viaggio attraverso la piovosa campagna emiliana che diventa anche ricerca di un ponte tra generazioni. Tra cascinali nella nebbia, rosette alla mortadella e una colonna sonora che attraversa il meglio del beat italiano, Freakbeat mescola documentario e finzione per raccontare lo spirito anticonformista della cultura beat. «Freakbeat non è un documentario e non è un film di finzione, è un esperimento», spiega Luca Pastore: un film che guarda alla cultura beat senza nostalgia, rivendicando utopia e fantasia come antidoti all’omologazione.

Stefano Soranna

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