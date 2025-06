Vino, nasce il 'manifesto' dei custodi del Lambrusco

Nel mondo del vino qualcosa si muove, e questa volta il cambiamento parte dall'Emilia. Non si tratta di una moda passeggera, né dell'ennesimo vitigno da riscoprire, ma di un'idea collettiva che prende forma da chi il vino lo fa davvero, ogni giorno. Un gruppo di produttori ha scelto di unire le forze per custodire, proteggere e soprattutto rilanciare il Lambrusco, con uno sguardo che tiene salde le radici ma si muove con decisione verso il futuro. È nato così il progetto dei 'Custodi del Lambrusco': ventisette realtà, tra piccole aziende e cantine più strutturate, che condividono una visione chiara: fare (ri)scoprire la grandezza del Lambrusco.A suggellare la loro unione c'è un Manifesto, una dichiarazione d'intenti che guida il gruppo come un patto condiviso, in cui i Custodi parlano al presente, e lo declinano al plurale. Lo fanno con l'energia di chi non ha bisogno di rivendicare, ma di raccontare. Con una voce nuova, inclusiva, contemporanea. 'Siamo custodi dell'essenza più pura del Lambrusco': questa frase scandisce il ritmo del loro Manifesto e si ripete come un mantra. In quel ''siamo'' c'è la forza del gruppo, l'appartenenza agli stessi ideali, la volontà di svelare i valori, la missione e la visione che li guidano.Non vogliono semplicemente conservare un'identità, ma trasformare la percezione di un vino troppo spesso sottovalutato: il Lambrusco non è un vino banale. Può essere certamente leggero e spensierato, grazie anche al suo basso tenore alcolico, ma mai superficiale. È un vino che sa essere fresco, diretto e versatile, ma anche sorprendentemente complesso. In un tempo in cui il consumatore cerca autenticità, passione e responsabilità, la risposta dei Custodi è una proposta fondata sulla qualità, sul lavoro in vigna, su una filiera che parte dalla terra e arriva in bottiglia. Ma soprattutto su una cultura del vino che non teme il cambiamento, anzi lo cerca, lo coltiva, lo interpreta: 'Siamo nati da un sogno: raccontare la migliore manifestazione del Lambrusco. Vogliamo essere avanguardia e professionalità, qualità estrema e pura artigianalità'.