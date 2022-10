Entro fine anno Emilia-Romagna a crescita zero: Confindustria incalza il governo

Gli industriali emiliano-romagnoli vanno in pressing sul governo prima ancora che si insedi. 'Tra pochi giorni ci sarà il nuovo governo, speriamo che si insedi rapidamente e ci dia stabilità, prendendo subito in mano la questione dell'energia', incalza la presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi. 'Sono due mesi che chiediamo attenzione e provvedimenti, in primis all'Europa.L'Unione europea continua a rimandare: l'ultima possibilità per intervenire efficacemente, quasi a tempo scaduto, è il Consiglio europeo del 20-21 ottobre. Speriamo che la riunione porti a delle soluzioni definitive', sbotta Sassi a margine della presentazione dell'indagine congiunturale che anche per l'Emilia-Romagna prevedono già dalla fine dell'anno la crescita 'zero' del Pil. 'Speriamo che non manchino di prendere provvedimenti, le imprese chiedono interventi urgenti, che non ci sono stati', prosegue Sassi, preoccupata anche per la dinamica al rialzo dei tassi di interesse decisa dalla Bce per cercare di frenare la corsa dell'inflazione.'A livello regionale il tavolo sulla crisi energetica è un segnale importante da parte della Regione. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere una forte accelerazione sulla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, usando tutte le fonti per sostenere non solo l'autoproduzione, ma anche la produzione da immettere in rete. È urgente un riordino di tutta la normativa regionale, così da offrire un quadro certo per chi intende investire nella produzione di rinnovabili, come anche sono fondamentali gli strumenti di supporto agli investimenti delle pmi per l'efficienza energetica', conclude.