'Amazon Spilamberto, ciclabilina e 200 posti lavoro in cambio di smog'

'Amazon, attraverso un comunicato pirotecnico (qui la nota), ci annuncia che sarà il fruitore del Polo Logistico di Spilamberto. Non è un dettaglio, visto che il nominativo di chi doveva insediarsi nell’impianto non è mai stato confermato dall’amministrazione comunale. È un atto di trasparenza che il comunicato di Amazon finalmente realizza'. Così in una nota Bonezzi, Vandini e Anderlini per la Lista dei Cittadini di Spilamberto e Comitato Più Ossigeno.

'Apprendiamo, sempre da Amazon, che saranno solo 200 i posti di lavoro, non 400 come promesso e ostentato ripetutamente e che l’investimento dell’azienda di commercio elettronico si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Crediamo che lo scambio tra Comune ed Amazon, ossia edificabilità in cambio di una “ciclabilina” e di 200 posti di lavoro sia estremamente svantaggioso per la nostra comunità. Stiamo parlando di un classico piatto di lenticchie. Il Polo di Amazon, collocato a pochissimi chilometri dal centro di San Vito e da quello di Spilamberto, recapiterà ai cittadini un pacco tutt’altro che radioso, contente l’aumento delle polveri sottili, favorito dai 2032 mezzi documentati da Arpae, in una regione già gassata e in procedura d’infrazione europea per il superamento degli inquinanti. I primi a pagarne le conseguenze con danni alla salute saranno i nostri bambini poiché, da evidenze scientifiche, risultano maggiormente colpiti rispetto agli adulti - continua la lista civica -. Riteniamo che quanto si stia realizzando contrasti col Piano Regionale dei Trasporti, poiché il polo non è “a ridosso delle grandi arterie stradali di comunicazione” (A e B: autostrade e tangenziali con due correggiate per senso di marcia), bensì di strade comunali e provinciali, perennemente congestionate dal traffico. La progettazione di questo ecomostro, messa in campo dal Comune di Spilamberto in modo unilaterale, senza alcun momento di confronto istituzionale in Unione Terre di Castelli, è un ulteriore colpo ad un ente già sofferente. Un fatto che potrebbe accelerarne la crisi politica. Crediamo che sia indispensabile una Conferenza di servizio con i comuni limitrofi interessati, sia dell’Unione, che di altri Comuni confinanti per affrontare la questione del traffico, che sarà spinosa. Sull’istituzione della conferenza di servizio, convennero anche i candidati a sindaco di Vignola (Muratori e Pasini); per questo chiediamo al Presidente dell’Unione che si faccia parte attiva per istituirla in tempo brevi'.

'Prendiamo infine le distanze da un’affermazione del sindaco di Spilamberto secondo cui 'La modernità corre e la nostra piccola e media impresa deve adeguarsi al progresso che è anche cambiamento delle modalità di commercio'. Cosa significa? Forse che il modello Amazon di distribuzione sia quello giusto? Dovremmo chiederlo a chi ci lavora! Sicuramente appare profondamente ingiusto la disparità fra la tassazione riservata ai commercianti e quella invece applicata ad Amazon'.