Assemblea BPER, via libera alla fusione con Banca Carige e Banca del Monte di Lucca

L’Assemblea dei Soci, riunita oggi in Modena, ha approvato, in sede straordinaria, il progettorelativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova eImperia (“CARIGE”) e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. (“BML”) in BPER Banca (la “Fusione”), ilrelativo rapporto di cambio e le connesse modifiche dello Stauto sociale.Come deliberato dalle rispettive Assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Fusione, irapporti di cambio sono stati determinati come segue:• n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di CARIGEoppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di CARIGE, n. 10.785 azioni privilegiateBPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di CARIGE;• n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria diBML, pari a n.9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML.Si segnala inoltre che ai titolari di azioni di risparmio di CARIGE che non intendano optare per il rapporto di cambio di azioni di risparmio di CARIGE in azioni ordinarie BPER né per il rapporto di cambio di azioni di risparmio di CARIGE in azioni privilegiate BPER spetta:• il diritto di far acquistare a BPER, in tutto o in parte, le azioni di risparmio da loro detenute nella predetta societàIn sessione ordinaria l’Assemblea ha poi provveduto all’per il residuo triennio 2021-2023, nominando quale Consigliere di amministrazione Monica Cacciapuoti, in rappresentanza dall’azionista Unipol Gruppo S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 10,552% del capitale sociale.che rimarrà. Il Consigliere rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.- la modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall’Assemblea del 20 aprile2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e il conseguenteaggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e suicompensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022;- le proposte di modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato sustrumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022, come descritte in dettaglio nelrelativo documento informativo