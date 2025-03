Audizione Elkann, la Cisl attacca: 'Vogliamo numeri non promesse'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'“Stiamo lavorando al futuro di Maserati che è indissolubilmente legato all’Italia, a Modena e alla Motor Valley”. E’ importante che Elkann abbia voluto evidenziare anche il ruolo di Modena, la città della Maserati e del suo rilancio. Ma non basta'. Lo spiega Alessandro Bonfatti, segretario generale di Fim Cisl Emilia Centrale, chiarendo che 'servono numeri, servono indicazioni precise sui nuovi modelli Maserati, serve dettagliare gli investimenti che si intendono realizzare. Servono un piano industriale e un piano commerciale che dicano come Stellantis metterà Maserati (di nuovo) al centro del mercato delle auto sportive e di lusso. Su questi aspetti Elkann non ha detto nulla. Voglio essere chiaro: non si tratta di fiducia, si tratta di vedere i numeri reali, crudi'.



Per Bonfatti non basta dire, come ha fatto Elkann, che il 2025 sarà un anno durissimo, in attesa di incontrare la ripartenza produttiva del prossimo anno. 'Non basta perché il mercato del lusso è particolare, sganciato dalle logiche che valgono per il mercato delle utilitarie. Chi vuole il lusso è disposto a pagarlo oggi e, perciò, è urgente rispondere alle aspettative di questi clienti con una Maserati realmente competitiva'.Fim Cisl Emilia Centrale per il futuro di Maserati a Modena ha le idee chiare: anche importando le produzioni dei modelli Maserati di Mirafiori in viale Ciro Menotti, anche sommandoli alla Mc20 e al progetto Atelier 'Stellantis ed Elkann non potranno dire di aver fatto i compiti a casa. Questo sarebbe, casomai, solo un primo passo di un percorso lungo ma da far partire velocemente. Per mettere a valore il talento e la professionalità dei lavoratori Maserati di Modena e la loro capacità produttiva occorrono modelli nuovi, non solo vetture lanciate 18 anni fa (Gran Turismo e Gran Cabrio). Nei momenti difficili, allora, non ci si rilancia con l’ottimismo ma lavorando insieme. E’ l’unico metodo che funziona', chiosa Bonfatti.